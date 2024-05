Dießener und Starnberger verletzen einander auf Volksfest

Beim Volksfest in Weilheim geraten zwei junge Männer aus Dießen und Starnberg in Streit und erleiden beide Verletzungen.

Am Freitagabend gerieten ein 21-jähriger aus Dießen und ein 23-jähriger aus Starnberg gegen 22.45 Uhr auf dem Volksfestgelände in Weilheim vor dem Festzelt in Streit, berichtet die Polizei Weilheim.

Dießener und Starnberger werden beide verletzt

Im Verlauf des Streites schlug der Dießener dem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser eine Schwellung unterhalb des linken Auges erlitt. Der Dießener seinerseits erlitt eine Schnittverletzung am rechten kleinen Finger. Gegen beide Beteiligten wurde eine Anzeige aufgenommen. (AZ)

