Fahrerloser Omnibus rollt in Weilheim einen Berg hinunter

Ein kurios anmutender Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 18. September, in der Früh in Weilheim. Ein 63 Jahre alter Mann aus dem Raum Stuttgart machte nach Angaben der Weilheimer Polizei gegen 06.30 Uhr eine Fahrpause, weil er auf die Toilette musste. Dazu stellte er seinen Omnibus in der Bahnhofallee ab und entschwand in Richtung Bahnhof.

Zum Glück werden keine Menschen verletzt

Während seines Toilettenaufenthalts machte sich der Bus jedoch selbstständig und rollte bis zum Bahnhofplatz herunter. Dabei überrollte er ein Verkehrszeichen, touchiert einen Pkw und kam laut Polizeibericht schließlich nach einem weiteren Zusammenstoß an einem Pkw zum Stillstand.

Glücklicherweise kamen dabei keine Personen zu Schaden. Der Stuttgarter machte, wie die Polizei weiter mitteilt, bei seiner Rückkehr „große Augen“ als er die Karambolage entdeckte. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Außerdem wurde der Fahrer noch mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro belegt. (AZ)