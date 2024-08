Feueralarm im Bürgerheim in Weilheim

Am frühen Sonntagmorgen, 25. August, 6:19 Uhr ging bei der der Integrierten Leitstelle (ILS) Oberland ein Feueralarm der Brandmeldeanlage des Bürgerheimes Weilheim in der Münchener Straße ein. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass sich im ersten Obergeschoss des Hauses Rauch entwickelt habe.

Starke Rauchentwicklung durch schmorende Wärmflasche

Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, stellten die eintreffenden Beamten fest, dass in der Küche eine Wärmflasche auf dem Herd vergessen worden war, die zu schmoren angefangen hatte. Laut Polizeibericht wurden eine 53 Jahre alte Frau aus Weilheim sowie eine 41-Jährige aus Peißenberg durch den Rauch leicht verletzt und zur weiteren Überprüfung in das Weilheimer Krankenhaus gebracht. (AZ)