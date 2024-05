Gasleitung bei Bauarbeiten in Weilheim beschädigt

Bei Glasfaserarbeiten in einer Straße in Weilheim wird eine Gasleitung beschädigt. Anwohner müssen evakuiert werden.

Im Bereich der Heinrichstraße in Weilheim finden zurzeit Bauarbeiten wegen der Verlegung von Glasfaserkabeln statt. Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr kam es dabei zu einer Beschädigung an einer Gasleitung.

Beschädigte Gasleitung in Weilheim: Die Schadenshöhe ist noch unklar

Aufgrund des austretenden Gases mussten die angrenzenden Bewohner einer Doppelhaushälfte evakuiert und der Bereich abgesperrt werden. Durch die Feuerwehr Weilheim und die zuständige Firma vor Ort musste die Straße weiter aufgebaggert werden, um den Schaden zu beheben.

Aufgrund der beschädigten Gasleitung kam es zu einer massiven Störung der Gasversorgung in Bereichen des südlichen Stadtgebietes. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die entstandene Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden. Die Ermittlungen seitens der Polizei Weilheim dauern noch an. (AZ)

