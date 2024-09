In Weilheim beginnt am 2. Oktober die 24. Oberland-Ausstellung. Eröffnet wird die Ausstellung um 9 UHr durch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, zur Eröffnung spielt die Stadtkapelle Weilheim.

Fünf Tage lang präsentieren sich in insgesamt neun Hallen Handwerker, Betriebe, Behörden und Vereine – insgesamt sind über 200 Aussteller mit dabei. Und so wird die Oberland-Ausstellung wieder einmal Plattform für Informationsaustausch, beste persönliche Beratung und eine so breite Produktpalette, dass sie nahezu alle Bereiche des Lebens abdeckt.

Täglich von 10 bis 18 Uhr öffnet die Info-, Verkaufs- und Erlebnismesse, auf der sich die Besucherinnen und Besucher auch über regionale Arbeits- und Ausbildungsplätze informieren können.

An Festzeltstimmung fehlt es auch nicht auf der Orla 2024: Im Festzelt gibt es täglich kulinarische Spezialitäten und ein handgemachtes Bühnenprogramm von lokalen Akteuren, darunter auch Jugendgruppen.

Diskussionen und Aktionen zur Langen Nacht der Demokratie

Für die Besucherinnen und Besucher wurde wieder ein Shuttle-Service eingerichtet, damit können sie am 3., 5. und 6. Oktober das Ausstellungsgelände bequem erreichen. Den Fahrplan für das Orla-Busshuttle und einen Plan der Fahrtroute finden Sie genauso wie einen Flyer mit Lageplan zur Ausstellung als PDF-Dateien im Anhang zum Herunterladen. Außerdem fährt auch die Linie West unseres Stadtbusses das Orla-Gelände an (Haltestellen Hochlandhalle oder Kanalstraße).

Neben dem Rahmenprogramm der Orla sollten sich Interessierte folgende Termine merken: Senioren dürfen sich schon auf den Austragler-Nachmittag der Landfrauen am Mittwoch, 2. Oktober, in Halle H freuen, mit den Goaßlschnalzern aus Schongau und Musik von den Kölbl-Buben – oder auf den Besuch der bayerischen Milchprinzessin am Samstag, 5. Oktober, zum Milch-Tasting im Festzelt.

Die Lange Nacht der Demokratie findet am Mittwoch, 2. Oktober statt, an der sich auch viele Jugendgruppen beteiligen. Durch Diskussionen und Aktionen wird der Begriff „Demokratie“ mit Leben gefüllt, und so bietet der Abend gerade für Jüngere die Möglichkeit, sich selbst einmal damit auseinanderzusetzen. Ein „Muss“ für alle, die ihre Heimat lieben und die Verbundenheit zu ihr durch ihre Tracht zeigen, ist der große Trachtennachmittag am Sonntag, dem 6. Oktober.

Ausführliche Informationen zu den Ausstellern und zum gesamten Programm der fünftägigen Messe gibt es unter www.orla-weilheim.de (AZ)