Junger Mann randaliert in der Notaufnahme in Weilheim

Ein 20-Jähriger wird fast bewusslos ins Weilheimer Krankenhaus gebracht. Dort dreht er durch. Schließlich wird er in die Psychiatrie verlegt.

Hoch hergegangen ist es am späten Samstagabend in der Notaufnahme des Weilheimer Krankenhauses. Dazu kam es, als ein 20-jähriger Mann aus Schongau in fast bewusstlosem Zustand in Peißenberg aufgegriffen und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden war. Grund für den schlechten Zustand dürfte ein Mischung aus Alkohol und sonstigen Rauschmitteln, jeweils in zu großer Dosis, gewesen sein, berichtet die Polizei.

Junger Mann dreht in Weilheim durch: Auch die Feuerwehr rückt an

In der Notaufnahme besserte sich der Gesundheitszustand wieder, nun begann der junge Mann zu randalieren. Zunächst versuchte er den dortigen Arzt zu schlagen, anschließend flüchtete er aus der Notaufnahme in Richtung des Operationssaals. Dort schlug er mutwillig einen Feuermelder ein, sodass die Weilheimer Feuerwehr ausrückte.

Nun wurde die Polizei verständigt, die den Mann dann auch antraf. Der noch immer aufgebrachte Schongauer versetzte einem der Beamten einen unvermittelten Faustschlag und verletzte ihn leicht. Bei der Festnahme widersetzte sich der 20-Jährige weiterhin und drohte den Beamten, dass er dafür sorgen werde, dass alle sterben werden.

Im Anschluss an eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme wurde der Mann aufgrund der weiterhin bestehenden psychischen Ausnahmesituation in die Psychiatrie nach Garmisch-Partenkirchen eingeliefert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch