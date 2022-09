Region Ammersee

18:08 Uhr

Wie das Plattenlabel „Hausmusik“ einen ganz eigenen Sound erschaffen hat

Plus In den 90er-Jahren sind Landsberg und Weilheim mit Bands wie "The Notwist" und "Lali Puna" eine popkulturell wilde Gegend. Jetzt gibt es einen Film darüber.

Von Michael Fuchs-Gamböck Artikel anhören Shape

Die 90er des vergangenen Jahrzehnts war Pop-kulturell gesehen in Weilheim, Landsberg und Umgebung eine wilde Zeit, genährt von unerschöpflich scheinender Kreativität. Der Leuchtturm des Treibens war das 1991 in der Stadt am Lech gegründete „Hausmusik“-Label. Diese Plattenfirma war übrigens Brutstätte für die Weilheimer Formation The Notwist, deren Produktionen seit Längerem bis in die Top 10 der Charts vordringen, trotz und gerade wegen ihrer akustischen Sperrigkeit.

