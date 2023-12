Nach Knall werden Mehrfamilienhäuser in Weilheim evakuiert

Ein lauter Knall an einem Mehrfamilienhaus in Weilheim sorgt für einen Großeinsatz von Rettungskräften und Polizei. Rund 70 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Ein lauter Knall an einem Mehrfamilienhaus an der Paradeisstraße in Weilheim hat am Samstagnachmittag für einige Aufregung gesorgt. Es bestand der Verdacht, dass aufgrund der Schneelast Beschädigungen an der Fassade entstanden sein könnten, meldete die Weilheimer Polizei.

Vor Ort wurden an der Südseite des Gebäudes Risse im Mauerwerk zwischen den Balkonen festgestellt, woraufhin die Wohnungen zweier Häuser durch Kräfte der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks (THW) vorübergehend evakuiert werden mussten. Etwa 70 Personen wurden aus den Wohnungen gebracht, insgesamt zehn Personen mussten behelfsmäßig für rund zwei Stunden in der Hochlandhalle versorgt werden.

Evakuierung in Weilheim: Verursachte eine Dachlawine den Knall?

Nach der Begutachtung sämtlicher Wohnungen durch zwei Fachberater Bau des THW konnten alle Bewohner um 18.15 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zuvor war festgestellt worden, dass es sich bei den Beschädigungen an der Fassade um bereits dokumentierte Altschäden handelte, die Geräuschentwicklung sei möglicherweise durch eine Dachlawine entstanden.

Durch die Katastrophenschutzbehörde des Landratsamtes Weilheim-Schongau wurde jedoch bis auf Weiteres ein Betretungsverbot für die Balkone eines der beiden Häuser angeordnet.

Insgesamt befanden sich 176 Einsatzkräfte der Feuerwehren Weilheim und Peißenberg, des Roten Kreuzes, des THW, der Katastrophenschutzbehörde und der Polizei Weilheim im Einsatz. (AZ)

