Polizei sucht nach sechsjährigem Buben aus Weilheim

Große Suchaktion nach einem sechsjährigen Grundschüler in Weilheim. Am Ende geht alles gut aus.

Am Montag hat es in Weilheim eine große Suchaktion nach einem sechsjährigen Grundschüler gegeben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 12.30 Uhr meldete die besorgte Mutter bei der Polizei, dass ihr Sohn nicht wie vorgesehen nach dem Unterricht in der Mittagsbetreuung war. Da auch die sofortige Suche im näheren Umfeld nicht zum Auffinden des Buben führte, fuhr die Polizei ihren Kräfteansatz hoch. Mit über einem halben Dutzend Streifen wurde systematisch die nähere Umgebung und die Stadtmitte abgesucht. Kurz bevor auch noch ein Hubschrauber angefordert werden sollte, kam die Mitteilung der erlösten Mutter, dass der Sohn im Nachbarhaus bei einem Bekannten war. (lt)