Krankenhaus-Not: Weilheimer Landrätin demonstriert in Berlin

Beim Aktionstag "Alarmstufe rot – Krankenhäuser" in Not wird vielerorts demonstriert. Landrätin Andrea Jochner-Weiß fährt deswegen sogar nach Berlin.

„Alarmstufe rot – Krankenhäuser in Not“: So lautet der Titel eines Aktionstags, mit dem die Kliniken in ganz Deutschland am Mittwoch auf ihre schwierige wirtschaftliche Situation aufmerksam gemacht haben. Auch die Krankenhaus GmbH im Landkreis Weilheim-Schongau ist von den immensen inflationsbedingten Kostensteigerungen und der fehlenden Refinanzierung betroffen. Deshalb hat sie sich an dem Protest beteiligt. Die Patientenversorgung wurde dabei aber nicht vernachlässigt, meldet das Landkreis-Unternehmen.

Ziel des Protesttags war es, auf die nach Auffassung der Demonstrierenden verfehlte Krankenhaus-Politik der Bundesregierung hinzuweisen. Daher war das Gesundheitsministerium in Berlin der Adressat der Aktion. Die Aufsichtsratsvorsitzende Landrätin Andrea Jochner-Weiß ( CSU) und Geschäftsführer Thomas Lippmann zeigten als Vertreter der Krankenhaus GmbH um 11 Uhr auf dem Potsdamer Platz in Berlin Flagge und machten auf die Finanznot der deutschen Krankenhäuser aufmerksam. Zeitgleich solidarisierten sich die Klinikbeschäftigten in Weilheim und Schongau mit der Aktion und zeigten der Bundesregierung sowie deren Gesundheitspolitik mit roten T-Shirts und Plakaten die „Rote Karte“.

Geschäftsführer Thomas Lippmann fordert Verlässlichkeit für die Krankenhäuser

„Wir sind Teil des Protests und machen auf die dramatische Situation aufmerksam, weil die massive Unterfinanzierung der Krankenhäuser ein Ende haben muss“, betonte Lippmann vor Ort in Berlin. Er ergänzte: „Wir brauchen endlich wieder Verlässlichkeit. Nur so können wir die Versorgung der Patientinnen und Patienten auch in Zukunft garantieren und unseren Mitarbeitern zuverlässige Perspektiven bieten.“

Um dem Protest Nachdruck zu verleihen, trugen zahlreiche Klinik-Beschäftigte Aufkleber mit der Aufschrift „Alarmstufe rot! Kliniken in Not – Wir sind trotzdem für Sie da!“ unter anderem auch in Landsberg, während sie sich weiter um die Patientinnen und Patienten kümmerten.

Die Weilheim-Schongauer Landrätin Andrea Jochner-Weiß betonte in Berlin: „Die hohen Kosten der Kliniken müssen aktuell durch einen Defizitausgleich der Träger aufgefangen werden, um eine Insolvenz der Krankenhäuser abzuwenden.“ Dies belaste den kommunalen Haushalt massiv und führe dazu, dass andere wichtige kommunale Aufgaben zurückstehen müssten. Krankenhäuser dürften nicht von der Bundesregierung zu drastischen Sparmaßnahmen zulasten der Mitarbeiter und der Patienten gezwungen werden. Jochner-Weiß: „Deshalb fordern wir einen sofortigen Inflationsausgleich, der das Preisniveau an die gestiegenen Kosten anpasst.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch