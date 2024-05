Tour zu den Gartenparadiesen in Weilheim-Schongau

Beim 1. Gartenwinkel-Tag am Pfingstsamstag im Landkreis Weilheim-Schongau können viele grüne Paradiese besichtigt werden. Zu sehen sind vorwiegend Nutz- und Naturgärten.

Am Samstag, 18. Mai, öffnen im Kreis Weilheim-Schongau und darüber hinaus 13 Gärten, Lehrgärten, Gärtnereien und ein Park zum 1. Gartenwinkel-Tag. Die ganze gartenkulturelle Vielfalt der Region solle dabei sichtbar werden und anregen, selbst im Garten oder auf dem Balkon aktiv zu werden, heißt es dazu vom Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege. Insbesondere der Nutzgarten und der Naturgarten werden vorgestellt. Es werden vier Routen vorgeschlagen.

Das Netzwerk reicht hier und dort über die Weilheim-Schongauer Landkreisgrenzen hinaus und am 1. Gartenwinkeltag ist auch ein Besuch des Schacky-Parks in Dießen empfehlenswert. Um 15 Uhr beginnt die Themenführung „Bienen und Bäume im Schacky-Park“. Eine weitere Station auf dieser ersten Tour ist der Besuch des Privatgartens von Anneliese Weber in Dettenschwang, Heckstraße 6. Neben der Besichtigung des vielfältigen Naturgartens bietet sie Jungpflanzen an. Über 200 Tomatensorten hat sie angezogen.

In Weilheim gibt es einen Slowfood-Garten für Genießer

Eine zweite Tour mit dem Rad bietet sich in Weilheim an. Der Feenbaumgarten im Prälatenweg ist ein Garten zur Besinnung angelegt. Der Privatgarten "Das Schräge.Haus" in Unterhausen in der Raistinger Straße ist ein Slowfood-Garten für Genießer. Giersch, Brennnessel und andere Gartenbewohner warten darauf, verzehrt zu werden, mal im Quark, mal im Pfannkuchen oder in der Limonade. Mitten in Weilheim an der Krumpperstraße gibt es im Lehrgarten der Hauswirtschaftsschule stündliche Themenführungen unter dem Motto „Gesunde Pflanzen – so geht's!“.

Die dritte Tour startet in Habach bei der SoLaWi-Gärtnerei Schaufel& Gabel im Weiler Jaudenmühle. Dort beginnt der Jungpflanzenverkauf der samenfesten Gemüsesorten schon um 9 Uhr und ist bis 14 Uhr geplant. Von 11 bis 13 Uhr findet eine Führung durch die Kapellgärten statt. Eine geführte Tour durch zwei sehr unterschiedliche, aber sehr nachhaltig bewirtschaftete Gärten. Dabei gibt es viel zu erfahren über den Boden, Anbaumethoden, nachhaltige Gärtnerei und Erfahrungen aus der Landwirtschaft sowie die Selbstversorgung aus dem eigenen Garten.

Gemüse, Streuobst, Hecken und Wildblumen in Eglfing beim Gartenwinkel-Tag

In Eglfing sind zwei Gärten geöffnet. Beim Lehrgarten „Krautacker im Moosbrunnen“ von Obereglfing stellt Ludwig Bertle die neu angelegte Streuobstwiese mit über 20 Bäumen vor. Hier entwickelt sich ein Verbund, der Gemüse, Wildblumen, Hecken und Streuobst vereint. Termine können unter der Rufnummer 08802/907011 vereinbart werden. Immer einen Besuch wert ist der Naturgarten mit Selbstversorgung am Freskenhof an der Hauptstraße, wo auch selbst gebackenes Brot angeboten wird. Die Staudengärtnerei Spatz in Oberhausen am Kreilhof hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die vielen Schaupflanzungen bieten zahlreiche Anregungen.

Die vierte Tour befindet sich im westlichen Bereich des Landkreises. Die Blumenschule in Schongau öffnet zum letzten Mal um 10 Uhr ihre Pforten. Es gibt Gartenutensilien, Dekoartikel, Kräuter, Heilpflanzen und Tomatenvielfalt sowie Raritäten der Blumenschule. Auch die Gärtnerei Herzogsägmühle ist Mitte Mai mit einem großen Bio-Gemüsesortiment, Balkonblumen, Stauden und Obstgehölzen bestückt. Zwei Privatgärten in Rottenbuch und Urspring bieten Führungen durch ihre Gärten. Barbara Landerer führt um 13.30 Uhr und 16 Uhr zum Thema „Lebensraum Garten – unser Naturgarten – Oase des Lebens“ in der Haldenberger Straße 15. Irmi Jakob informiert in ihrem Irmengarden in Urspring in der Dorfstraße zu bienen- und insektenfreundlichen Gärten. Pflanzbeispiele finden sich in ihrem strukturreichen Garten, der Zier- und Nutzgarten miteinander vereint. (AZ)