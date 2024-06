Sportwagenfahrer kommt bei Aquaplaning von der A95 ab

Ein Sportwagenfahrer ist auf nasser Fahrbahn auf der A95 flott unterwegs. Bei Penzberg/Iffeldorf verliert er die Kontrolle über seinen Wagen.

Einen erheblichen Sachschaden hat der Fahrer eines deutschen Oberklasse-Sportwagens am Donnerstag gegen 20.15 Uhr bei einem Unfall auf der A95 erlitten. Der 52-Jährige war in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf geriet er auf regennasser Fahrbahn (es herrschte Aquaplaning) offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzleitplanke, berichtet die Verkehrspolizei in Weilheim. Anschließend kam das Fahrtzeug im Bereich des Standstreifens beziehungsweise der rechten Fahrspur zum Stehen.

Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, blieb unverletzt. Sein Sportwagen wurde erheblich beschädigt (rund 50.000 Euro Schaden) und musste abgeschleppt werden. Zudem wurden sieben Leitplankenfelder in Mitleidenschaft gezogen (Schaden rund 3500 Euro). Neben einem Rettungswagen, welcher vorsorglich an die Unfallstelle beordert wurde, war die Feuerwehr Beuerberg mit mehreren Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz. Auf den Pkw-Fahrer kommt demnächst ein dreistelliges Bußgeld sowie ein Punkt in der „Flensburger Verkehrssünderdate“ zu, so die Polizei weiter. (AZ)

Lesen Sie dazu auch