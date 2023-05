Volksfest in Weilheim: Partystimmung und Politik

Zwölf Tage lang wird in Weilheim Volksfest gefeiert. Im Jahr der Landtagswahl ist dabei nicht nur Bier, Musik und Stimmung, sondern auch Wahlkampf geboten.

In der zweiten Maihälfte wird in Weilheim wieder zwölf Tage lang Volksfest gefeiert. Wie bisher beginnt das Volksfest auch heuer wieder an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, mit einem Standkonzert. Drei Musikkapellen spielen zum Freibier am Marienplatz auf. Danach beginnt der Festzug zur Wessobrunner Straße. Dabei sind unter anderem fünf Schützengesellschaften, die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, der Heimat- und Trachtenverein Weilheim, mehrere Musikkapellen, Böllerschützen und Trommlerzüge. Die Prominenz wird in zwei Ehrenkutschen gefahren, außerdem fahren ein Bedienungswagen und ein Brauereifuhrwerk mit zum Festplatz.

Bürgermeister Markus Loth wird das erste Fass anzapfen, und dann hält auch schon Ministerpräsident Markus Söder in der Festhalle Bayernland des Festwirts Peter Schöniger eine kurze Ansprache. Das wird im Weilheimer Festzelt nicht der einzige politische Auftritt im Landtagswahljahr sein: Zum politischen Frühschoppen am Sonntag, 21. Mai, ab 10 Uhr erwartet der CSU-Ortsverband Weilheim auch den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt.

Für eine Maß Bier langt ein Zehneuroschein nicht mehr

Die Maß Bier (von der Münchner Löwenbrauerei) kostet heuer 10,80 Euro. Vergünstigungen für die Besucher gibt es beim Familiennachmittag am Mittwoch, 24. Mai, und beim Tag der Betriebe, Behörden und Vereine am Donnerstag, 25. Mai. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, gibt es am Abend zu jeder Maß ein Los gratis dazu, mit dem unter anderem Einkaufsgutscheine gewonnen werden können. Zuvor geht es im Festzelt auch sportlich zu: ab 10 Uhr beim Boxen mit dem TSV Peißenberg. Ansonsten gibt es an jedem Abend Stimmungsmusik – mal bayerisch, mal rockig und am 24. Mai mit Countrymusik.

21 Schausteller gruppieren sich um das Festzelt in Weilheim

Auf dem Festgelände sind 21 Schaustellerbetriebe mit ihren Verkaufsständen und Fahrgeschäften vertreten, die vom Kinderkarussell über einen Autoscooter bis zum Mondlift reichen.

Etwas anders als in früheren Jahren wird das Feuerwerk am Freitag, 19. Mai, sein. Es soll weniger laut sein und mehr auf optische Eindrücke in geringerer Höhe setzen.

Das Weilheimer Volksfest soll keine Gelegenheit zum Komasaufen sein

Parkplätze stehen wie bisher direkt am Festgelände an der kleinen Hochlandhalle zur Verfügung. Die Volksfestbahn, die bisher zwischen der Altstadt und dem Festplatz gefahren ist, gibt es heuer nicht mehr. Als Grund dafür nennt das Veranstaltungsbüro der Stadt "die enorm gestiegenen Kosten". Ebenfalls der Vergangenheit angehören soll das sogenannte Komasaufen meist jugendlicher Besucher. Darauf wollten alle an der Organisation Beteiligten und der beauftragte Sicherheitsdienst achten, hieß es bei der Vorstellung des Volksfestprogramms.