Weilheim: Autofahrer und Radfahrer geraten sich in die Haare

Schläge durchs geöffnete Autofenster oder zu geringer Sicherheitsabstand? Die Polizei Weilheim ermittelt nach einem kuriosen Unfall.

Einen kuriosen Fall meldet die Polizei Weilheim: Am Freitag (24. September) gegen 14.20 Uhr befuhren ein 48-jähriger Pkw-Fahrer und ein 36-jähriger Fahrradfahrer samt Kinderanhänger die Schützenstraße in Weilheim ortsauswärts. Zwischen den beiden Personen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Behauptungen stark widersprechen und dessen genauer Hergang noch nicht geklärt werden kann: Laut dem Pkw-Fahrer hätte der Radfahrer rechts überholt und sei ihm ins Auto gefahren, laut dem Radfahrer hätte der Autofahrer beim Vorbeifahren den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Fakt ist, dass am Pkw ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden ist, so die Polizei.

Nach dem Unfall soll der Radfahrer durch die geöffnete Seitenscheibe des Pkw-Fahrers gegriffen haben, diesen am Handgelenk gepackt und gegen die Schulter geboxt haben. Außerdem soll es zu einer Beleidigung gekommen sein. (AZ)

