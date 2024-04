Wieder ein Motorradunfall: Mann aus Pähl in Weilheim verletzt

Erneut kommt es im Raum Weilheim zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer. Ein Mann aus Pähl wird dabei verletzt.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Pähl ist am Montagabend gegen 19 Uhr am südlichen Ortsausgang von Weilheim verunglückt. Zu dem neuerlichen Motorradunfall (am Sonntag starb ein Motorradfahrer bei Polling) kam es laut Polizeibericht, als eine 33-jährige Autofahrerin aus Weilheim, die auf der B2 in Richtung Süden fuhr, nach links in eine Tankstelle einbiegen wollte. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer Beinverletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (AZ)

