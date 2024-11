Fahrt eines alkoholisierten 56-Jährigen endet am Gartenzaun

Am Montagabend gegen 22 Uhr kam ein 56-jähriger Herrschinger in der Hauptstraße in Weßling nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer überfuhr den Bordstein und stieß nach Überfahren des Gehweges gegen einen Gartenzaun. Er blieb laut Polizei Herrsching unverletzt. Die angerückten Polizeibeamten stellt bei ihm aber Alkoholgeruch fest.

Der daraufhin durchgeführte Alkoholtest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt wurde. Der Sachschaden am Gartenzaun und einem in Mitleidenschaft gezogenen Briefkasten samt Bepflanzung beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)