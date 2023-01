Motorradfahrer greifen Autofahrer an: Die Polizei fahndet nach den Tätern

Zwei unbekannte Motorradfahrer stoppen in Wilzhofen einen Autofahrer und verletzten ihn mit Schlägen ins Gesicht. Die Polizei hat die Täter zur Fahndung ausgeschrieben.

Vergangene Woche wurde ein Autofahrer durch zwei bislang unbekannte Motorradfahrer angegangen. Ein 48-jähriger Einheimischer war nach Angaben der Polizei in Weilheim mit seinem Pkw im Gemeindebereich Wielenbach unterwegs, als er zwei Geländemaschinen in auffälliger Fahrweise auf einem Wirtschaftsweg neben der Bundesstraße 2 wahrnahm.

Beide Motorräder waren offensichtlich nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Der Weilheimer filmte laut Polizei die Szene daraufhin mit seinem Smartphone. Den Kradfahrern entging die aufmerksame Beobachtung und das Filmen durch den Autofahrer offenbar nicht.

Autofahrer wird durch Schläge ins Gesicht verletzt

Im Gemeindebereich Wilzhofen stoppten die Kradfahrer schließlich den Autofahrer, forderten die Herausgabe seines Mobiltelefons und schlugen auf ihn und seinen Pkw ein. Der Mann wurde durch die Schläge im Gesicht verletzt, an seinem Wagen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Nachdem den Tätern die Wegnahme des Mobiltelefons nicht gelungen war, flüchteten sie kurz darauf auf ihren Maschinen. Der Geschädigte erstattete noch am selben Tag Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Weilheim in Oberbayern und übergab das Filmmaterial.

Die Weilheimer Polizei sucht nach Hinweisen zu den Tätern

Auf den beiden Fotos sind Auszüge aus der Videosequenz und zeigen die beiden Tatverdächtigen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung:

Wer erkennt einen oder beiden Täter? Wer kann sachdienliche Angaben zu den benutzten Motorrädern machen? Wer hat am Mittwoch, 18. Januar, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Wielenbach gemacht, die in Zusammenhang mit dem Angriff stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0. (AZ)