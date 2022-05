Bauausschuss in Dießen verweigert Zustimmung für Tiny House

Plus Eigentlich müsste für ein Mini-Haus gar kein Bauantrag gestellt werden. Warum sich der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats dennoch damit befasst und nicht zustimmt.

Eine Bauvoranfrage für ein Tiny House am Ahornweg ist vom Bau- und Umweltausschuss des Dießener Gemeinderats abgelehnt worden. Auf einer Grundfläche von gut 22 Quadratmetern sollte das Mini-Haus im rückwärtigen Grundstücksbereich zusätzlich zum bestehenden Mehrfamilienhaus errichtet werden.