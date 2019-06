10:20 Uhr

1,6 Promille: Betrunkene baut Unfall und haut ab

Eine 42-Jährige hat in Welden betrunken einen Unfall gebaut und ist geflüchtet.

Eine 42-Jährige sitzt stark alkoholisiert hinterm Steuer und baut einen Unfall. Dann fährt sie einfach davon. Das hat Folgen.

Stark alkoholisiert hat eine 42-Jährige in Welden mit ihrem Auto einen Unfall gebaut. Am Freitag gegen 21 Uhr prallte die Frau mit ihrem Wagen beim ausparken gegen ein geparktes Auto in der Weldener Utzstraße. Wie die Polizei mitteilt, erkundigte sich die Halterin des geparkten Wagens nach den Personalien der Unfallverursacherin. Die nannte laut Polizei aber lediglich ihren Nachnamen und fuhr einfach davon.

Führerschein ist weg

Die Geschädigte rief die Polizei, die zufällig gerade in Welden unterwegs war. Die Beamten konnten die Adresse der Unfallverursacherin ausfindig machen. Dort trafen sie die 42-Jährige stark alkoholisiert an. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,6 Promille. Die Frau musste anschließend zur Blutuntersuchung mit auf die Wache nach Zusmarshausen kommen. Ihr Führerschein wurde eingezogen. Der Sachschaden, der durch den Unfall entstand, liegt bei rund 3000 Euro. (kinp)

