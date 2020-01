vor 56 Min.

14 Bewerber für die SPD

Gemeinsame Liste von SPD/politisch bewusste Bürger in Westendorf einstimmig nominiert

Am vergangenem Wochenende fand die Nominierungsversammlung der gemeinsamen Liste SPD/politisch bewusste Bürger in Westendorf im Gasthof zur Krone statt. Die dort vorgestellte Bewerberliste wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Für die beiden amtierenden Gemeinderäte Manfred Helmschrott und Roland Wuchterl ist in diesem Zusammenhang besonders erfreulich, dass etliche Frauen bereit waren, auf der Liste zu kandidieren. Diese stelle „einen hervorragenden Querschnitt durch die Bevölkerung in Westendorf“ sowohl was das Alter als auch die berufliche Qualifikation angeht, dar. Helmschrott und Wuchterl gaben auch einen kurzen Überblick über die Arbeit der beiden SPD-Gemeinderäte in den vergangenen sechs Jahren. Wichtige Aspekte waren hier unter anderem der Multifunktionsplatz im Rahmen der Dorferneuerung, für den Helmschrott als Mitinitiator aktiv war, der Bau eines neuen Spielplatzes an der Grundschule oder die Neugestaltung der Dorfmitte, die auch ein Punkt in den nächsten Jahren sein dürfte.

In einem Grußwort ging der SPD-Landratskandidat Fabian Wamser auf zwei Schwerpunkte seines Wahlkampfs ein: Zum einen steht für ihn ganz oben auf der Prioritätenliste der Erhalt der kommunalen Kliniken in Bobingen und Schwabmünchen, was aus seiner ganz persönlichen Sicht und Erfahrung als Rettungssanitäter ein wichtiges Ziel ist, um den Menschen vor Ort eine schnelle Versorgung im Krankheitsfall zu ermöglichen.

Weiter will er sich für die Stärkung der Pflege gerade im Hinblick auf die Herausforderung einer immer älter werdenden Gesellschaft einsetzen. (AL)

