vor 49 Min.

15.000 Euro für neue Blühwiesen in Bonstetten eingeplant

Plus Zwei Jahre ist das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ her. Bei den Räten in Bonstetten zeigt es offenbar Wirkung. Die Gemeinde will neue Blühflächen schaffen.

Von Tobias Schertler

Auf etwa 3000 Quadratmetern sollen an zwei Punkten im Ortsgebiet Blühwiesen entstehen und insgesamt 16 neue Bäume gepflanzt werden. Das hat der Bonstetter Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das kleinere Gebiet befindet sich am Ausgang Heuberg III Richtung Hohe Straße und soll 700 bis 800 Quadratmeter messen, das deutlich größere liegt auf knapp 2000 Quadratmetern zwischen neuer Ortsmitte und Kindergarten. 15.000 Euro für neue Blühwiesen und Bäume Pro Quadratmeter Blühwiese rechnet die Gemeinde mit 2,50 Euro, für jeden Baum werden circa 500 Euro veranschlagt. Dabei sollen vor allem heimische Pflanzenarten zum Einsatz kommen. Wichtig sei es, das betont Gemeinderat Leo Kränzle (Grüne), die Flächen richtig zu bepflanzen. „Die Samenmischungen müssen richtig angelegt werden, sodass sie den Insekten guttun und nicht nur gut aussehen.“ Deshalb wollte Kränzle sodann auch wissen, wie Landschaftsplaner Hans Marz aus Dinkelscherben vorgehen will. Da schritt dann aber Bernd Adam (CSU) ein. „Dass wir jetzt über einzelne Samen reden, ist völlig verfehlt“, meinte der Anwalt. Grundsätzlich stande der im Gemeinderat dem Vorhaben aber wohlwollend gegenüber, sodass Marz mit der Ausschreibung beauftragt wurde. 15.000 Euro stehen für Wiesen und Bäume zur Verfügung. Das könnte Sie auch interessieren: Bonstetten will seine Kanäle sanieren

