15-Kilometer-Regelung im Augsburger Land ab sofort aufgehoben

Die Regierung von Schwaben reagiert auf die Pannen bei der Datenübermittlung. Die Corona-Zahlen haben die 200er-Grenze nicht gerissen.

Die 15-Kilometer-Regelung im Landkreis ist ab sofort aufgehoben. Wie berichtet war der Inzidenzwert von Donnerstag auf Freitag schlagartig wieder unter die 200er-Grenze gefallen. Im Laufe des Tages stellte sich heraus: Dem hohen Donnerstagswert, der auch im Vergleich zur Entwicklung der vergangenen Tage einen Ausreißer darstellte, lagen mehrere Fehlerquellen zugrunde. Nun hat die Regierung von Schwaben reagiert.

"Da die Überschreitung des Grenzwerts aber nicht dem tatsächlichen Infektionsgeschehen, sondern dem Zusammenspiel verschiedener unglücklicher Faktoren geschuldet war, sind wir direkt mit der Regierung von Schwaben in Verbindung getreten und haben beantragt, die unumgehbaren rechtlichen Konsequenzen der Überschreitung auszusetzen", gab Landrat Martin Sailer am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Inzidenz im Landkreis ist seither kontinuierlich gesunken

Seither habe er permanent in einem engen Dialog mit dem Regierungspräsidenten Erwin Lohner gestanden. "Da wir nie wirklich über der 200er-Grenze waren und die Inzidenz im Landkreis seither kontinuierlich gesunken ist, hat sich die Regierung von Schwaben am heutigen Sonntagmittag dazu entschlossen, unserem Antrag stattzugeben und die 15-Kilometer-Regelung mit sofortiger Wirkung aufzuheben."

Unabhängig davon sei die Infektionslage im Landkreis aber weiterhin deutlich zu hoch: "Die Neuinfektionen sind trotz der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen quer durch alle Landkreiskommunen und Altersgruppen verteilt. Deshalb möchte ich jeden Einzelnen noch einmal eindringlich darum bitten, sich zum Schutz aller bestmöglich an die entsprechenden Regelungen zu halten", sagt Sailer. (thia, pm)

