10:00 Uhr

15-jährige Radlerin nach Zusammenstoß mit Auto in Neusäß leicht verletzt

Eine 15-jähriger Radlerin ist am Donnerstag in Neusäß von einem Auto erfasst worden.

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen in die Neusässer Hauptstraße eine 15-jährige Radlerin. Die Jugendliche wird leicht verletzt.

Leicht verletzt ist eine 15-jähriger Radlerin nach einem Unfall in Neusäß. Laut Polizei bog am Donnerstag gegen 18 Uhr eine 32-jährige Autofahrerin von der Daimlerstraße nach links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie die Jugendliche, und es kam zum Zusammenstoß. Die 15-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 2000 Euro. (kinp)

