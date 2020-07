27.07.2020

155 Meitinger Realschüler mit vielen Bestleistungen

Plus Zwei Jugendliche dürfen sich in Meitingen über die Traumnote 1,0 freuen. Was diesen Jahrgang so besonders macht.

Alle 155 Schüler, die ihre Abschlussprüfungen an der staatlichen Realschule Meitingen abgelegt hatten, erhielten in der Aula ihre Abschlusszeugnisse. In diesem Schuljahr nahmen auch 15 externe Schüler von der Freien Schule Lech-Donau und der Waldorfschule an den Abschlussprüfungen teil.

Sechs Abschlussklassen wurden von der Schulleitung, der Lehrerschaft und zahlreichen Ehrengästen verabschiedet. Wegen der hohen Schülerzahl erfolgte die Feier in sechs Durchgängen.

Meitinger Realschuldirektor Kühn spricht über Werte und Moral in Krisenzeiten

Realschuldirektor Michael Kühn verwies auf das Thema „What we left behind“. Es handelt sich um eine Dokumentation über die Star-Trek-Serie, bei welcher die Mitwirkenden unentgeltlich arbeiteten. Denn nicht die Gage, sondern das „Bewahren von Werten und Moral, gerade in Krisenzeiten“ stehe im Mittelpunkt. Die Geschichte zeige, welchen Stellenwert bleibende Werte und vor allem die persönliche Leistung einnehmen. Gerade die Absolventen könnten heute besonders stolz auf ihre „Bestleistungen“ zurückblicken, denn sie würden etwas zurücklassen, sowohl in unseren Herzen, als auch in unseren Gedanken.

Realschuldirektor Michael Kühn, Realschulkonrektorin Helena Rigatos und die gesamte Schulfamilie wünschten den Absolventen einen erfolgreichen und glücklichen Beginn für ihren weiteren Lebensweg. Ein besonderer Dank erging an Isabelle Schuhladen, BerRin, die in diesem Jahr die Abschlussfeier maßgeblich organisierte.

Landrat Martin Sailer gratulierte allen Absolventen per Videobotschaft zum erfolgreichen Abschluss der mittleren Reife. Claudia Riemensperger, 2. Bürgermeisterin der Marktgemeinde Meitingen, gab den Absolventen folgende Worte mit auf ihren weiteren Lebensweg: „Geht es mutig an mit Gottes Segen!“. Rudolf Helfert, 3. Bürgermeister der Marktgemeinde Meitingen, freue sich sehr, dass die Schüler sich mit diesem Abschluss „ein Fundament“ geschaffen hätten, auf das sie aufbauen und viele Wege gehen könnten.

Lustige Bilder von Meitinger Klassenfahrten

Die Klassenleiter der 10. Jahrgangsstufe trugen in unterhaltsamer Weise die Besonderheiten der jeweiligen Abschlussklasse vor. Danach erfolgte die feierliche Verleihung der Zeugnisse. Auf einer Großleinwand im Hintergrund sorgten Bilder der Abschlussfahrten und Kinderfotos für Gelächter - hatte sich doch so mancher Schüler sehr deutlich verändert.

Die Schülersprecher Nina Lechelmeir, Magdalena Lofner, Sebastian Unger, Simon Bittner und Georg Almer ließen die sechs Schuljahre kurzweilig Revue passieren. Sie bedankten sich sehr für die Unterstützung ihrer Eltern und der gesamten Schulfamilie. Lisa Ottmann und Dominik Füßmann, die beiden Verbindungslehrer, blickten auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der SMV zurück. In diesem Zusammenhang wurden die herausragenden Leistungen der Schülersprecher und zahlreicher weiterer Schüler mit der Ehrenmedaille gewürdigt.

Matthias Mark, Vorsitzender des Elternbeirats, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit an der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule.

Geschenke zum Abschluss vom Elternbeirat der Realschule

Die Klassenbesten wurden mit einer Auszeichnung durch den Schulleiter, sowie einem Geschenk des Elternbeirats geehrt.

Mit der Traumnote 1,0 durften sich die zwei Schulbesten über eine besondere Ehrung freuen. Die herausragenden Ergebnisse von Laura Kunz und Sebastian Unger wurden mit einem Buchgutschein des Elternbeirats gewürdigt.

Schüler, die über viele Jahre sehr großes Engagement für das Schulleben gezeigt hatten, wurden mit der „RSM-Medaille am Bande“ geehrt. In diesem Jahr durften sich Tim Bergmann, Lukas Modjesch, Sebastian Unger und Lukas Liepert über diese besondere Auszeichnung freuen, die von Judith Lindsay, Beratungsrektorin, überreicht wurde. Sie hatten sich als Techniker für das Erasmus+ Projekt „Schule für Europa“ engagiert und durch ihren unermüdlichen Einsatz zahlreiche Veranstaltungen unterstützt. (AL)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen