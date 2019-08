vor 2 Min.

16 Kilometer schnelle Verbindungen gelegt

Zwei Gersthofer Gewerbegebiete erhielten Glasfaseranschlüsse

Bayerns nach eigenen Angaben führender Glasfaseranbieter M-net und die Miecom Netzservice GmbH haben auf eigene Kosten die Gewerbegebiete Nord und West der Stadt Gersthofen mit zukunftsfähigen Glasfaseranschlüssen erschlossen. Insgesamt investierten die regionalen Unternehmen mehrere Millionen Euro in den Ausbau.

Den Gersthofer Unternehmen und Privathaushalten stehen damit nach Auskunft des Unternehmens schnelle und stabile Breitbandanschlüsse mit Bandbreiten bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung.

Im November 2016 haben die Stadt Gersthofen, M-net und Miecom einen Vertrag zur Erschließung der Gewerbegebiete Nord und West mit Glasfaserleitungen geschlossen. Inzwischen sind die leistungsfähigen Glasfaseranschlüsse an knapp 600 Adressen verfügbar, 400 davon gehören zu Gewerbeeinheiten. „Die Breitbanderschließung der Gewerbegebiete ist wichtig, um unsere Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung in die Lage zu versetzen, erfolgreich zu wirtschaften“, sagt Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle.

Sowohl für kleine und mittelständische Betriebe als auch für Großunternehmen steigen die digitalen Anforderungen. „Die Glasfasererschließung sichert somit auch die Zukunft und den Wohlstand unserer Stadt“, so Wörle.

Von dem Unternehmen wurden 16 Kilometer neue Glasfaserleitungen in den Gewerbegebieten verlegt, um acht bestehende Kabelverzweiger zu erschließen. „Darüber hinaus haben wir in über 60 Fällen die Glasfaserleitungen bis auf einzelne Grundstücke verlängert, was noch höhere Bandbreiten ermöglicht“, erklärt Tobias Miessl von miecom.

Auch künftig besteht für Unternehmen die Möglichkeit, gegen eine Beteiligung an den Bauarbeiten FTTB/H-Anschlüsse (fiber to the building/home) zu realisieren. Das bedeutet, das Glasfaserkabel führt direkt bis zum Gebäude.

„Den angeschlossenen Haushalten und Unternehmen steht künftig die gesamte Palette unserer Produkte von zur Verfügung“, erklärt M-net Regionalmanagerin Sandra Stiedl. Das Portfolio reicht von Sprach- und Datendiensten auf Festnetz- sowie Mobilfunk-Basis über komplexe Standortvernetzungen bis hin zur Bereitstellung eines (HD)TV- und Hörfunk-Angebots.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt rund 470000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt circa 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 255 Millionen Euro.

