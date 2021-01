12:56 Uhr

19-jähriger Autofahrer missachtet bei Westendorf die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 19-jähriger Autofahrer am Mittwoch bei Westendorf.

Ein junger Mann will bei Westendorf in Richtung Kreisverkehr abbiegen. Dabei übersieht er den Wagen eines 44-Jährigen und stößt mit ihm zusammen.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 19-jähriger Autofahrer am Mittwoch bei Westendorf. Der junge Mann wollte laut Polizei von der Straße Am Oberfeld nach links in Richtung Kreisverkehr zur B2 Meitingen-Nord einfahren.

Beim Abbiegen übersah der 19-Jährige den Wagen eines 44-jährigen Mannes, der auf der Vorfahrtsstraße von links kommend in Richtung Meitingen unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr. (thia)

