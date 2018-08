vor 56 Min.

20-Jähriger überschlägt sich mit Auto bei Horgau

Aus unbekannter Ursache hat ein 20-jähriger Autofahrer am Freitag, 24. August, gegen 6.50 Uhr auf der Staatsstraße von Biburg in Richtung Horgau die Straße verlassen und einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Wagen. Die Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich ins Klinikum Augsburg, Verletzungen sind derzeit nicht bekannt. Am Auto entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. (mahei)

