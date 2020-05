vor 22 Min.

24-Jähriger bei Messerstecherei im Asylbewerberheim verletzt

In Gersthofen eskalierte ein Streit zwischen zwei jungen Männern. Ein 24-Jähriger liegt schwer verletzt in der Uniklinik.

Von Matthias Schalla

Mit schweren Verletzungen ist in der Nacht auf Mittwoch ein 24-jähriger Asylbewerber aus Gersthofen in de Uniklinik eingeliefert worden. Der junge Mann war nach einem Streit von seinem drei Jahre jüngeren Landsmann niedergestochen worden.

Kurz vor 2 Uhr wurde von einem Bewohner über Notruf mitgeteilt, dass es in der Asylunterkunft in der Ziegeleistraße zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen sei, wobei ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen konnte der mutmaßliche Täter fixiert und widerstandslos festgenommen werden.

Messerstecherei in Gersthofen: Schwere Verletzungen im Oberkörperbereich

Ersten Erkenntnissen zufolge waren der 21-jährige Beschuldigte und der 24-jährige Geschädigte (beide aus Eritrea) im Bereich der Sanitärräume zunächst verbal in Streit geraten, bevor der 21-Jährige dann mit einem Messer bewaffnet auf seinen Landsmann losging und mehrmals auf ihn einstach. Der 24-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen im Oberkörperbereich. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend in die Uniklinik gefahren. Das Opfer befindet sich nach Auskunft der Polizei nicht mehr in Lebensgefahr.

Was der Auslöser des Streits war, konnte vor Ort nicht geklärt werden, ist aber Gegenstand der aktuellen kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach der ärztlichen Wundversorgung des Täters, der sich bei der Tatausführung Schnittverletzungen an den Händen zuzog, wurde er in den Polizeiarrest eingeliefert. Ein beim ihm veranlasster Alkoholtest ergab keine Alkoholisierung.

Tatumstände werden noch abgeklärt

Der Festgenommene wird wohl erst am Donnerstag dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt, die Abklärung der genauen Tatumstände dauert an. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wird dann laut Polizei anhand des sich daraus ergebenden Tatvorwurfs einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen beim Amtsgericht Augsburg beantragen.

