Der Gospelchor „Salvation“ wird 25 Jahre alt

Leiter Tobias Leukhardt feiert zusammen mit seinem Gospelchor „Salvation“ den 25. Geburtstag. In der evangelischen Bekenntniskirche in Gersthofen findet am Sonntag, 26. Januar, um 10 Uhr ein Jubiläumsgottesdienst statt. Die 24 Mitglieder des Chores wollen zeigen, was sie können. „Sonst begleiten wir den Gottesdienst, diesmal begleitet er uns“, freut sich Leukhardt auf den großen Tag.

Vor 25 Jahren hat Leukhardt den Gospelchor gegründet. Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstagabend im evangelischen Gemeindesaal, um sich auf verschiedene Auftritte vorzubereiten. Unter anderem singt „Salvation“ auf Weihnachtsmärkten, Taufen, bei Gottesdiensten und auch auf kirchlichen sowie weltlichen Trauungen. Die Sängerinnen und Sänger haben auch schon nebenher bei Musicalproduktionen, wie beispielsweise „Martin Luther-King“, mitgearbeitet. Größere Konzerte sind aktuell nicht geplant, da es zu wenige Männerstimmen gibt. Am Leiter kann das nicht liegen, denn der betont: „Wir laden jeden, der Lust auf Gospels hat, dazu ein, mitzusingen - völlig unabhängig von Konfessionen“. So besteht der Gospelchor Salvation fast zur Hälfte aus Katholiken und man singt im Sinne der Ökumene auch in katholischen Kirchen.

Konzerte von „Salvation“ sind oftmals für einen guten Zweck

Häufig stehen Benefizkonzerte im Terminkalender, zum Beispiel für einen Kirchenneubau, eine Renovierung oder eine neue Orgel, zu denen der Chor Stücke wie „Give me that old time religion“, „Good News“, „Rock my soul“ oder „Amazing grace“ zum Besten gibt. Der Hit ist jedoch „Jesus is my Salvation“, von dem der Gospelchor seinen Namen entlehnte.

Ursprünglich bestand der Chor sogar aus über 40 Mitgliedern. „Durch Corona, Krankheiten oder Ruhestände gab es in den letzten Jahren viele Abgänge“, bedauert Leiter Leukhardt. Vor allem Männer werden für „Salvation“ gesucht, aber jedes neue Mitglied ist willkommen. In Zukunft freut sich der Chorleiter darauf, weiterhin zusehen zu können, wie die Musik das Publikum und die Sängerinnen und Sänger berührt und mitreißt.