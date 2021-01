14:08 Uhr

37-Jähriger fährt in Diedorf unter Drogeneinfluss mit dem Auto

Nicht ohne Folgen ist die Autofahrt eines 37-Jährigen in Diedorf geblieben.

Mit deutlichen Ausfallerscheinungen ist ein Autofahrer am Montag in Diedorf unterwegs. Es ist nicht das erste Mal, dass er Besuch von der Polizei bekommt.

Nicht ohne Folgen ist die Autofahrt eines 37-Jährigen in Diedorf geblieben. Der Mann war am Montag bereits um 7.45 Uhr durch seine Fahrweise aufgefallen. Ein paar Stunden später bekam er dann Besuch von der Polizei.

Wegen offensichtlicher Ausfallerscheinungen war der Mann am Montag am Steuer seines Fahrzeugs aufgefallen. Die Polizei konnte schließlich die Adresse des Fahrers ermitteln und traf ihn dann gegen 14.30 Uhr daheim an. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Diedorf: Polizei findet Betäubungsmittel in der Wohnung

Die Fahrerlaubnis war dem 37-Jährigen laut Polizei bereits im Vorfeld entzogen worden. Seitdem ist er jedoch immer wieder wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei zudem weitere Betäubungsmittel. Der Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. (thia)

