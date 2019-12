vor 4 Min.

500 Zirkuskarten für Neusässer

Der Moskauer Weihnachtszirkus hat wie im Vorjahr 500 Freikarten für je zwei Personen für bedürftige Neusässer Familien an die Sozialverwaltung der Stadt Neusäß und die Neusässer Tafel übergeben. Vom 21.12. bis 6. Januar gastiert der Zirkus bereits zum sechsten Mal in Augsburg. Gino Frank und Michael Wagner vom Moskauer Weihnachtszirkus kamen zusammen mit der Artistenfamilie Tonito ins Neusässer Rathaus, um die Freikarten zu übergeben: „Wir möchten insbesondere vor Weihnachten finanziell schwächeren Personen die Möglichkeit bieten, sich etwas Schönes wie einen Zirkusbesuch leisten zu können“, so Wagner. Dritte Bürgermeisterin Monika Uhl, Tanja Weinberger vom Sozialamt sowie Sabine Zimmermann und Silvia Schröttle, Mitarbeiterinnen der Tafel, nahmen die Freikarten in Empfang. (AL)

