13.12.2019

5000 Euro für Schule in Nepal

5000 Euro an Spenden für eine Grundschule in Nepal übergaben Mitarbeiter der Gersthofer Firma Deuter. Foto: Angela Vögele

Eine virtuelle Reise zur ältesten Grundschule nach Nepal, mit beeindruckenden Bildern vom gastfreundlichen Land in Südasien, und Spenden im Wert von 5000 Euro: Manfred Lindner, 2. Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries, hielt beim Rucksack-Pionier Deuter in Gersthofen einen Vortrag über die „Deuter Schule“ in Kathmandu und die nepalesische Kultur.

Deuter unterstützt seit vielen Jahren die Nepalhilfe Beilngries. Die Grundschule Shanti Nikanja in Kathmandu, die 2011 noch einer Ruine glich, wurde durch die finanzielle Unterstützung des Unternehmens 2013 neu errichtet und feierlich eingeweiht. Das Schulgebäude besteht heute aus drei Stockwerken und zehn Klassen. Zudem wurde für die Kinder ein E-Learning Center eingerichtet, um Fremdsprachen zu lernen. Im Anschluss an den Vortrag überreichten die Deuter-Mitarbeiter der Nepalhilfe Beilngries gesammelte Spenden im Wert von 5000 Euro. (AL)

