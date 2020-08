vor 31 Min.

60 Autos und 142 Personen kontrolliert: Polizei geht gegen Tuning-Szene vor

Mitglieder der Tuning-Szene bringen mit illegalen Rennen immer wieder Menschen in Gefahr. In Gersthofen ist die Polizei jetzt breit gegen die Fahrer vorgegangen.

Die Polizei hat sich die Tuning-Szene in Gersthofen vorgeknöpft. In der Nacht von Freitag, 21. August, führten etwa 50 Einsatzkräfte gezielte Kontrollen durch. Unter den Beamten waren auch KFZ-Sachverständige.

Die Polizei kontrollierte 60 Autos in Gersthofen

Den Motor am Parkplatz aufheulen lassen, rücksichtslos durch die Stadt rasen, illegale Straßenrennen: In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Verstößen durch die Szene. Teilweise trafen sich hunderte Anhänge an Tankstellen und Parkplätzen in Augsburg und Umgebung.

Die Polizei kontrollierte in der Nacht 60 Autos und 142 Personen. Die Beamten zählten neun verkehrsrechtliche Beanstandungen. Zwei Fahrern wurde die Weiterfahrt vorübergehend verboten. Bei drei Fahrzeugen waren die Beanstandungen so gravierend, dass die Polizei die Fahrzeuge noch vor Ort sicherstellte und abschleppen ließ.

Gegen 51 Personen wird zudem wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt. (AZ)

