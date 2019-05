vor 58 Min.

70 Jahre sozialer Wohnbau

Als die WBL gegründet wurde, war die Not groß. Heute gibt es neue Herausforderungen

Von Jonas Klimm

Als am 13. Mai 1949 eine Gruppe von Menschen um den damaligen Landrat Albert Kaifer im Gasthaus Sonne in Göggingen zusammentrat, war der Landkreis Augsburg durch den Zweiten Weltkrieg schwer gezeichnet. Viele Häuser und Wohnungen waren zerstört, es herrschte eine bis dahin nie gekannte Wohnungsnot.

Hinzu kamen die rund zwei Millionen Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die in Bayern untergebracht werden mussten und die Wohnsituation verschärften. Albert Kaifer und seine Mitstreiter gründeten an jenem Tag die „Gemeinnützige Kreiswohnungsbauhilfe GmbH“, die dazu beitragen sollte, möglichst schnell Wohnraum zu schaffen.

70 Jahre später erinnerte Landrat Martin Sailer (CSU) im Rahmen einer Jubiläumsfeier in den Räumen der heutigen „Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg“ (WBL) in Stadtbergen an die Geschichte der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft.

Bereits 1950 konnten die ersten Mieter in die neu geschaffenen 276 Wohnungen einziehen, erklärte Sailer. Bis zum Beginn der 1970er-Jahre habe die WBL bereits 4000 Wohnungen bereitstellen können.

1972 kam es zu einer entscheidenden Veränderung: Durch die Gebietsreform und die damit einhergehende Eingemeindung von Haunstetten, Göggingen und Inningen war nun auch die Stadt Augsburg Teil des Gesellschafterkreises. Im selben Jahr erhielt die Baugesellschaft auch ihren bis heute bestehenden Namen.

Seit den 1970er-Jahren kann die WBL ein regelmäßiges Wachstum an Mietwohnungen vorweisen, auch wenn mit der explosionsartigen Bautätigkeit in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg nicht mehr mitgehalten werden kann, sagte Sailer.

Zwar sei die WBL heute mit anderen Herausforderungen wie dem Klimaschutz, aber auch fehlender Grundstücke oder hoher Baukosten konfrontiert. Trotzdem sei die Rolle der WBL bis heute dieselbe geblieben: „Die Wohnungen sollen den Menschen zugutekommen und zur gesellschaftlichen Integration und einem friedlichen Zusammenleben beitragen“, betonte Martin Sailer.

Für Josef Hartmann, seit 2003 Geschäftsführer der WBL, stehen ebenfalls die Menschen im Mittelpunkt: „Die Arbeit gilt nicht den Gebäuden, sondern den Menschen im Landkreis und der Stadt Augsburg“, betonte er bei der Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen der Wohnungsbaugesellschaft.

Momentan halte die WBL ungefähr 5000 Mietwohnungen und 1300 Garagenstellplätze. Auch die Neubautätigkeit werde forciert. Rund 90 neue Wohnungen werden dieses Jahr fertiggestellt, sagte Hartmann. Sie sollen gesellschaftlich benachteiligten Menschen, aber auch Normalverdienern zugutekommen.

Bei diesem Punkt sind auch die Veränderungen zu früheren Jahrzehnten bemerkbar. In Zeiten knapper und teurer werdenden Wohnraums komme der WBL eine entscheidende Rolle zu. Denn auch Normalverdiener seien immer stärker auf kommunale Wohnungsbaugesellschaften angewiesen, erklärte Andreas Pritschet vom „Verband bayerischer Baugenossenschaften, -gesellschaften und -vereine“ (VdW). Zu dem selbstständigen Wirtschaftsverband gehören 476 Wohnungsunternehmen, die knapp eine halbe Million Wohnungen in Bayern verwalten. Auch die WBL gehört zur VdW.

Um die Bedeutung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zu verdeutlichen, führte er ein Beispiel an. Er habe kürzlich in München eine Werbung für eine 22 Quadratmeter große Neubauwohnung gesehen. Erwerben können hätte man diese für 340000 Euro, eine empfohlene Kaltmiete wurde mit 1050 Euro taxiert. Das würde eine Kaltmiete von knapp 48 Euro pro Quadratmeter bedeuten. Die durchschnittliche Miete bei einer Wohnung der WBL liege im Schnitt bei unter 6 Euro pro Quadratmeter und sei somit auch für Normalverdiener finanzierbar, so Pritschet.

Das Anliegen bezahlbaren Wohnraums teilt auch der Stadtberger Bürgermeister, Paul Metz (CSU). Zu oft bekomme er mit, dass sich Normalverdiener wie Erzieherinnen oder Mitarbeiter mittelständischer Betriebe keine Wohnung in Stadtbergen mehr leisten könnten und von außerhalb pendeln müssten, beklagt Metz. Gerade deswegen sei die WBL so wichtig für Stadtbergen. Ab 1. Juni stelle sie 734 Wohnungen in Stadtbergen zur Verfügung, so Metz. In den nächsten Jahren sollen weitere hinzukommen.

