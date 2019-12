30.12.2019

900 Preise für den guten Zweck

Auch für Bayernfans ist nicht jeden Spieltag Bescherung: Vor Weihnachten mussten die Fans von Red-White Glammhogga aus Gablingen eine verlorene Partie gegen Gladbach hinnehmen. Dennoch: Gefeiert wird bei den Anhängern „der Roten“ traditionell trotzdem. Seit 2003 hat sich diese Veranstaltung zu einem Besuchermagneten für Gäste bis aus dem Allgäu entwickelt, 265 Personen hatten sich angemeldet. Familien mit krebskranken Kindern aus ganz Schwaben werden eingeladen. Im Mittelpunkt steht dabei die Tombola, in diesem Jahr wieder mit 900 Preisen.

Nicht wirklich weihnachtlich, sondern klassisch in Rot-Weiß hatten die Helfer die Halle geschmückt. Seit Monaten bestimmte das „Thema Tombola“ den Tagesablauf bei den Mitgliedern des Präsidiums, erzählte Präsident Manuel Tausend. Zusammengestellt wird sie dann von Joachim Ehinger und Manuel Tausend. Wie jedes Jahr werden die Preise in einer kompletten Wohnung gelagert.

So kommt der Verein zu seinen Spenden: Jasmin und André Hasler spendeten die Einnahmen aus ihrem Fotospaß „Der Fotokoffer“ an diesem Tag ebenfalls für den sozialen Zweck. Viele Firmen verzichteten auf Kundenpräsente zum Fest und unterstützten stattdessen den guten Zweck mit Geld- und Sachspenden. Andere Gönner stricken und backen das ganze Jahr für die Kinder. Die Jugend aus Gablingen steuerte den Erlös des Maibaumverziehens bei. Die beiden Mädchen Annalena Hammel und Emilia Chempik spendeten einen Teil ihres Taschengelds.

Dann wurde es emotional. Der Ehrenpräsident Rudi Tausend begrüßte „seine“ Kinder und deren Familien, die er liebevoll und mit 1000-prozentiger Hingabe auf der Kinderkrebsstation in Augsburg betreut. Kinder, die an Krebs erkranken, brauchen mehr als medizinische Hilfe, betonte der „Bayern- Rudi“. Schlagartig ändert sich bei einer solchen Diagnose von einer Sekunde auf die andere alles. Der Weg sei oft lang und steinig und verlangt auch Eltern und Geschwistern oft mehr ab, als sie leisten können. „Jedes Kinderschicksal ist bewegend, aber ich freue mich immer ganz besonders, Kinder zu erleben, die ihre Krankheit besiegt haben, so der Ehrenpräsident. „Es ist schön, zu sehen, wenn einem ein vormals von schwerer Krankheit gezeichnetes Kind strahlend entgegenläuft – mit unbekümmertem Kinderlachen.“ Seit 16 Jahren hat es sich der Fanclub Red-White Glammhogga zur Aufgabe gemacht, diese Kinder und Familien zu unterstützen und dieses Lächeln in die Augen der Kinder zu zaubern. 70 Kinder bis 14 Jahren erhielten Geschenke in vorbereiteten Taschen des Fanclubs.

Es ist immer wieder sehr beeindruckend, wie viele Menschen mit kreativen Aktionen, viel Engagement und Herzblut helfen, unsere Sache zu unterstützen, so Manuel Tausend. Für den Fanclub bedeute dies Anerkennung und Ansporn zugleich, diesen Weg fortzusetzen. Der Erlös wird für die jährlichen Stadionfahrten, Besuche von Freizeitparks und der Bescherung auf der Station am Heiligen Abend verwendet, zusätzlich unterstützt der Fanclub auch die Station selbst mit einem Betrag über 2000 Euro, für die in diesem Jahr ein Spielzeugtraktor mit Anhänger, ein Kaufladen und weiteres Spielzeug sowie ein Massagesessel angeschafft werden konnten. (AL)

