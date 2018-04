18:50 Uhr

A8-Ausfahrt Zusmarshausen wird nächste Woche gesperrt

Die Auffahrt und Ausfahrt der A8 bei Zusmarshausen wird am kommenden Dienstag und Mittwoch wegen Bauarbeiten gesperrt.

Größere Umwege müssen Autofahrer einplanen, die Anfang nächster Woche bei Zusmarshausen auf die A8 auffahren und die Autobahn verlassen wollen.

Wer in den kommenden Tagen bei Zusmarshausen auf die Autobahn und wieder herunterfahren will, muss sich auf Umwege einstellen. Wegen Bauarbeiten sind die Auf- und Abfahrten der A8 für einige Stunden gesperrt. Konkret gibt es folgende Sperrungen:

A8 am Dienstag und Mittwoch Richtung Stuttgart gesperrt

In Richtung Stuttgart von Dienstag, 24. April, von 12 bis 21 Uhr. Wer in dieser Zeit auf die Autobahn will, muss ab Zusmarshausen die Umleitung U41 nehmen und bei Burgau auf die A8 fahren.

In Richtung Stuttgart von Mittwoch, 25. April, um 20 Uhr bis Donnerstag, 26. April, 5 Uhr. Wer Richtung Zusmarshausen will, verlässt die Autobahn an der Ausfahrt Gersthofen und nutzt die U43.

Grund für die Sperrungen seien Bauarbeiten im Bereich der Rampen (Aus- und Einfahrten) und der Staatsstraße 2027, teilt der Autobahnbetreiber Pansuevia mit. Es stehen Fräs-, Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten auf den Fahrbahnen an. Die Staatsstraße wird nicht gesperrt, dort wird der Verkehr per Ampel geregelt. Die Pansuevia weist darauf hin, dass man während der Sperrung nicht immer Arbeiter sehen werde: Wenn zum Beispiel der Asphalt auskühlt und die Markierungen erhärten, müssen sie eine Pause einlegen. (AZ)

Themen Folgen