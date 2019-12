vor 31 Min.

A8 nach Unfall bei Adelsried in Richtung München wieder frei

Sperrung auf der A8: Nach einem Unfall mit sechs Fahrzeugen war die Autobahn bei Adelsried gesperrt. Offenbar wurden mehrere Menschen leicht verletzt.

Die A8 war nach einem Unfall zwischen Zusmarshausen und Adelsried am Freitagabend in Fahrtrichtung München längere Zeit gesperrt. Gegen 18.10 Uhr ist es zu einem Unfall gekommen, an dem wohl sechs Fahrzeuge beteiligt waren, heißt es von der Polizei.

Nach dem Unfall auf der A8 bildete sich ein langer Stau. Bild: Bernhard Weizenegger

Bei dem Unfall wurden wohl mehrere Personen verletzt, ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich aber um leichte Verletzungen, teilt die Einsatzzentrale mit. (AZ)

Themen folgen