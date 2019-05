02.05.2019

AGL macht sich Sorgen

Gemeinschaft beschäftigt sich mit dem Thema Schlacke

Ein Jahr ist der neue Vorstand der Aktionsgemeinschaft zum Erhalt der Lebensqualität im Raum Meitingen (AGL) nun im Amt und hatte keine Schonzeit. Das erklärte die Vorsitzende Maria Brettschneider in einer Pressemitteilung rund um die Jahreshauptversammlung.

Der neu eingeführte Stammtisch sei gut angenommen worden und werde auf jeden Fall fortgesetzt. „Der Stammtisch erleichtert die Zusammenarbeit und bietet zugleich die Möglichkeit für Interessierte, sich zu informieren und mitzumachen“, so Brettschneider.

Brettschneider berichtete, dass im August wieder Brunnenwasseruntersuchungen in Auftrag gegeben worden seien. Diese würden wieder bestätigten, dass die stahlwerkstypischen Schadstoffe an manchen Brunnen wesentlich stärker vorhanden sind als an anderen. Brettschneider erklärte: „Vor allem Chrom VI hat inzwischen den empfohlenen Höchstwert von 0,0003 Milligramm erreicht beziehungsweise sogar etwas überschritten.“ Es handle sich hier zwar nicht um Trinkwasser, aber man sehe deutlich, dass die Schwermetalle in den Brunnen ankommen und keine Besserung eingetreten sei. Die AGL habe das Gutachten dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt zukommen lassen. Die Verantwortlichen der AGL wundern sich allerdings, dass sie diesmal keine Antwort erhielten.

Auch das Thema Schlacke beschäftigte die AGL erneut. Zwei Mitglieder haben laut Auskunft der Vorsitzenden ein Schlackesymposium im Oktober besucht. Die AGL beobachte mit Sorge, dass es Bestrebungen gebe, Elektroofenschlacke in ganz Deutschland als Baustoff zuzulassen. Nach Meinung der Aktionsgemeinschaft könnte dies zur Folge haben, dass keinerlei Auflagen mehr beim Einbau erfüllt werden müssen. Derzeit gebe es in den einzelnen Bundesländern verschiedene Regelungen dazu, so die Vorsitzende. Die Mitglieder der AGL seien sich einig gewesen, dass Schlacke erst dann als Baustoff zugelassen werden dürfe, wenn unabhängige Institute dies überprüft haben und wenn die Zulassungsverfahren transparent sind und öffentlich zugänglich.

Mitglieder der AGL hätten an die Langzeiterfahrungen am B-2-Damm erinnert, erklärte Brettschneider. Dort wurde Schlacke eingebaut, und seit 12 Jahren spuckt der Straßendamm Schadstoffe. Bei der Versammlung sei auch darauf hingewiesen worden, dass nach langem Hin und Her mit der dringend nötigen Sanierung des Dammes begonnen werden kann, da Stahlwerksunternehmer Max Aicher Zugang zum Gelände ermögliche.

Sorge bereitet den AGL Mitgliedern eine neue Entwicklung. Auf dem Werksgelände der Lech-Stahlwerke seien 200000 Tonnen Elektroofenschlacke in den neuen Gleisabschnitt und zwei Hallen eingebaut worden, so die Verantwortlichen der AGL. Dies sei möglich, weil Elektroofenschlage unter Einhaltung bestimmter Auflagen eingebaut werden dürfe. Brettschneider sagte: „Wir erfuhren bei unserer Recherchen auch, dass seit dem 31. Juli 2018 Elektroofenschlacke nicht mehr als wassergefährdender Stoff eingestuft wird.“ Sie fragt sich nun: „Kommt hier ein neuer Umweltskandal auf uns zu?“

Ein weiteres großes Thema, mit dem sich die Aktiven der AGL befassten, waren laut Brettschneider „die Anträge der Lech-Stahlwerke auf Genehmigung der Einleitung von Abwässern in den Lechkanal“ , die für weitere 20 Jahre gelten sollen. Die AGL entschloss sich, einen Einwand zu verfassen. Brettschneider sagte dazu: „Einige Änderungen der bisherigen Verfahren, der Einsatz von Chemie und die zusätzliche Erwärmung des Lechkanals bis hin zur Gefährdung eines Artenschutzprogramms im Mädelelech und lediglich eine Eigenüberwachung durch LSW befanden wir als stark verbesserungswürdig.“

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderungen, im Amt bestätigt wurden die Erste Vorsitzende Maria Brettschneider, der Zweite Vorsitzende Roland Schmidberger, der Dritte Vorsitzende Georg Büchele, sowie Schriftführer Anton Scharpf und Kassier Franz Brandmaier.

Der nächste Stammtisch der AGL findet am 8. Mai im Sängerheim in Herbertshofen statt. (AL)

