vor 47 Min.

Ab Mittwoch 200 Erstimpfungen täglich im Kreis Augsburg

Ab Mittwoch soll es in Gablingen auch wieder Erstimpfungen gegen Corona geben.

Plus Vergangene Woche stockte der Nachschub mit Corona-Impfstoff. Jetzt sind mehr als 3000 Dosen angekündigt und das ist nicht die einzige gute Nachricht.

Nachdem der Impfstoff-Nachschub für den Landkreis Augsburg in der vergangenen Woche gestockt hatte, sollen die Corona-Impfungen in Gablingen ab Mittwoch wieder in vollem Umfang laufen. Derzeit sind dort nur Zweitimpfungen möglich für Menschen, die bereits einmal geimpft worden waren.

Wie das Landratsamt am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sind in der laufenden Woche für Dienstag und Donnerstag Impfstofflieferungen angekündigt: Insgesamt 2.160 Dosen Biontech, 100 Dosen Moderna und 1.200 zusätzliche Impfdosen AstraZeneca sollen kommen.

Das bedeutet: Ab Mittwoch finden wieder Erstimpfungen statt. Bis zum darauffolgenden Dienstag (23. Februar) sollen täglich 200 Erstimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech vorgenommen werden, zudem täglich circa 250 Zweitimpfungen. Die 100 Impfdosen von Moderna werden für weitere Erstimpfungen verwendet. Die inzwischen 2.200 Dosen AstraZeneca werden vorgehalten, bis der Impfstoff, der bei Über-65-Jährigen nicht angewendet werden soll, im bayernweiten Softwaresystem BayIMCO verbucht und einsetzbar ist.

Derzeit ist der Landkreis über das von ihm engagierte Unternehmen Ecolog dabei, die rund 15.500 Über-80-Jährigen im Landkreis impfen zu lassen, weil diese in einer bundesweiten Einstufung die höchste Priorität genießen.

Wie mehrfach berichtet, besteht für die Menschen kein Impfzwang. Wer sich jetzt noch nicht impfen lassen will, kann dies zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Niedrige Inzidenz: Ausgangssperre im Kreis Augsburg aufgehoben

Seit Montag, 15. Februar, gilt im Landkreis Augsburg keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Die rechtliche Grundlage für diese Lockerung stellt die seit heute gültige, geänderte 11. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) des Freistaats dar. Die Verordnung besagt, dass nach mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen, an denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen verbucht wurde, die Ausgangssperre aufgehoben werden könne. Die Inzidenz im Augsburger Land hatte sich seit dem 19. Januar 2021 ausnahmslos unterhalb des Schwellenwerts von 100 belaufen.

Damit ist es dem Landratsamt nun möglich, den Schritt amtlich bekannt zu machen. "Ich bin sehr erleichtert, dass die entbehrungsreichen Wochen, die hinter unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern liegen, nun nachhaltige Wirkung zeigen und wir diese Lockerung nun zulassen können", erklärte Landrat Martin Sailer (CSU). (AZ/cf)

Lesen Sie dazu auch

Impfen geht weiter: Kreis Augsburg bekommt nun doch wieder Nachschub

Menschen mit Vorerkrankung werden im Kreis Augsburg früher geimpft

Wer auf dieser Liste steht, kann schon jetzt gegen Corona geimpft werden

Themen folgen