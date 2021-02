06:40 Uhr

Ab sofort gibt es auch in Fischach eine Tafel

Plus Das Team der Fischacher Tafel hält ab sofort jeweils mittwochs Lebensmittel für Menschen in Not bereit. Viele Helfer haben an der Umsetzung mitgewirkt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Zweimal musste die neugegründete Tafel Stauden-Fischach wegen der Corona-Pandemie ihren Start verschieben. Beim dritten Anlauf ist nun alles in trockenen Tüchern. Ab sofort hilft das Projekt wirtschaftlich benachteiligten Menschen jeweils mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr. Die Marktgemeinde Fischach stellt dafür geeignete Räumlichkeiten mit insgesamt rund 45 Quadratmetern an der Hauptstraße 10 im Hinterhof zur Verfügung. Dort war einst die Bäckerei Platten untergebracht.

Initiator der neuen Tafel ist Peter Reidel. Sein Beweggrund, eine solche Einrichtung zu organisieren, ist einfach. "Es kann nicht sein, dass Lebensmittel weggeworfen werden, während viele Menschen unter prekären Bedingungen leben“, sagt er. "Leider gibt es in Fischach und im Umland viele Bedürftige, die nicht über so viel Geld verfügen, um sich und ihre Familie ausgewogen zu ernähren.“ Als Beispiele dafür nennt er Arbeitslose, Alleinerziehende, Geringverdiener, kinderreiche Familien und Rentner.

Vor dem Start der Fischacher Tafel musste viel organisiert werden

Die immer wieder erlebte Not der Menschen, nicht zuletzt auch in seiner Eigenschaft als Leiter des örtlichen Asylhelferkreises, brachte ihn schließlich auf die Idee, in Fischach eine Tafel zu gründen. "Dort werden nun Lebensmittel zu einem niedrigen Preis an bedürftige Menschen weitergegeben“, erzählt er. Bis zum Startschuss musste allerdings erst einmal viel organisiert und geklärt werden. So wurde er bereits in der Anfangsphase des Projekts von der Dritten Bürgermeisterin Marianne Koos und seiner Frau, der Marktgemeinderätin Christine Disse-Reidel, unterstützt. "Ohne einem engagierten Team ist eine derartige Einrichtung nur sehr schwer aufzubauen“, betont der Initiator.

So musste zuerst eine geeignete Unterkunft für die Lebensmittelausgabe gefunden werden. Zunächst sollte sie vorübergehend im ehemaligen Jugendraum im Keller des Rathauses untergebracht werden. Dann verwies Marktbaumeister Roland Bröll auf das jetzige Domizil, das ebenfalls im Eigentum der Marktgemeinde ist. "Der Bauhof hat dort zielgerichtet ganze Arbeit geleistet“, lobt Reidel.

Tafel in Fischach profitiert von Erfahrungen aus Schwabmünchen

Darüber hinaus seien für den Aufbau einer Tafel zahlreiche Kontaktpersonen notwendig. Neben Bürgermeister Peter Ziegelmeier verweist der Gründer vor allem auf Andreas Claus, Vorsitzender des Caritas-Verbands Schwabmünchen und Umgebung und Geschäftsführer der dortigen Sozialstation. Er habe dafür gesorgt, dass die Tafel Stauden-Fischach in die Trägerschaft der Caritas aufgenommen wurde. Damit sei nicht nur eine rechtliche Absicherung verbunden. "So können wir auch von der Erfahrung der Schwabmünchner profitieren.“

Neben der Ausrüstung der Tafel mit Regalen, Warenboxen und Gewerbekühlschränken ist natürlich die kontinuierliche Belieferung mit Lebensmitteln sicherzustellen. "Die örtlichen Lebensmittelhändler haben sich alle bereit erklärt, ihre überschüssigen Waren zur Verfügung zu stellen, ebenso wie etliche Geschäfte in den Stauden“, so Peter Reidel. Darüber hinaus ist die Tafel auf Vorsortierer, Fahrer und Verteiler angewiesen. Dazu hat das Tafelteam rund 30 Ehrenamtliche rekrutieren können.

Ein weiterer Beitrag zur sozialen Infrastruktur in Fischach

Auf die Bedeutung der neuen Tafel macht Bürgermeister Peter Ziegelmeier aufmerksam. "Die Einrichtung ist ein weiterer Beitrag zur sozialen Infrastruktur unserer Marktgemeinde“, betont er. Denn leider sei es so, dass es auch vor Ort immer mehr bedürftige Menschen gebe, vor allem Seniorinnen mit extrem niedrigen Renten. Davon weiß auch Astrid Zimmermann vom Diakonischen Werk Augsburg zu berichten. Ihre Aufgabe ist es, unter anderem Helferkreise zu vernetzen.

Noch wissen Peter Reidel und Andreas Claus nicht, wie viele Menschen künftig die neue Tafel besuchen werden. "Wir gehen von 30 bis 40 Leuten aus“, kalkulieren die beiden. Ein Herzenswunsch von Marianne Koos ist vor allem, Schwellenängste abzubauen. "Niemand muss Hemmungen haben, die Tafel aufzusuchen“, sagt sie.

Peter Reidel macht aber auch klar, dass ein Nachweis notwendig sei, um als Bedürftiger die Tafel zu nutzen. Das kann zum Beispiel mit einem Arbeitslosengeld-II- und Hartz-IV-Bescheid geschehen oder auch einem Rentennachweis. Wer so einen oder einen ähnlichen behördlichen Nachweis über seine Bedürftigkeit vorweisen kann, erhält eine Kundenkarte der Tafel und ist, solange sich seine finanzielle Situation nicht ändert, anspruchsberechtigt.

