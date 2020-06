vor 21 Min.

Abfallsammeln geht auch elektrisch

Ein großer Erfolg für den Gersthofer Umrüster von Lastwagen auf E-Mobilität: Das 100 Prozent elektrisch betriebene E-Abfallsammelfahrzeug der Quantron AG mit Low-Entry Fahrerhaus und HS Hecklader wurde erfolgreich in der Praxis getestet.

Erfolgreicher Test für von der Gersthofer Quantron AG komplett umgerüsteten Müllwagen

Erfolg für den Gersthofer Umrüster von Lastwagen auf E-Mobilität: Das 100 Prozent elektrisch betriebene E-Abfallsammelfahrzeug der Quantron AG mit Low-Entry-Fahrerhaus und HS- Hecklader wurde erfolgreich in der Praxis getestet.

Das Basisfahrgestell wurde elektrifiziert und mit einem Elektro-Wechselstrommotor mit 350 Kilowatt und 3500 Newtonmeter Drehmoment anstelle des Dieselantriebes ausgestattet. Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Batterien, welche insgesamt über eine Kapazität von 280 Kilowattstunden (kWh) verfügen, kann eine neunstündige Intensivsammeltour mit einem Sammelvolumen von bis zu 800 Behältern (120 Liter) je nach Topografie problemlos erreicht werden. Um die Praxistauglichkeit des Fahrzeuges zu erproben, wurde der Quantron e-Econic QHB 27280 bei der Firma Fisel, einem Entsorger aus Dillingen, ausgiebig getestet. Hierzu wurde das Fahrzeug innerhalb des bestehenden Fuhrparks ohne Einschränkungen, so wie jedes andere Sammelfahrzeug, eine Woche lang eingesetzt. Binnen drei Einsatztagen wurden circa 2000 Biomüllbehälter mit jeweils 120 Literfassungsvermögen eingesammelt. An allen Testtagen war nach sieben bis neun Stunden täglicher Sammeltour auch bei Fahrstrecken bis circa 84 km/Tag ausreichend Restenergie (circa 20 bis über 30 Prozent) in der Fahrbatterie vorhanden. Zur Wiederaufladung der Traktionsbatterie war lediglich ein 63-A-Drehstrom-Hausanschluss mit Dauerbelastbarkeit notwendig. Über Nacht erfolgte die Ladung problemlos.

Hinsichtlich der Funktionalität wurden nach Angaben der Quantron AG keine Unterschiede im Vergleich zum Diesel festgestellt. (AL)