vor 34 Min.

Abstrichstation in Neusäß

Am heutigen Dienstag geht am Neusässer Schulzentrum eine Abstrichstation für Corona-Tests in Betrieb. Das bestätigte das Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung. Voraussichtlich ab dem Nachmittag werden zwei Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung im Schichtbetrieb dort Tests vornehmen. Wichtig: Bitte nicht auf eigene Faust dort hingehen.

Getestet wird nur, wer vom Gesundheitsamt dorthin geschickt wird. Dies geschieht in der Regel telefonisch einen Tag vorher.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Augsburg nähert sich der Marke 200. Am Montag meldete das Landratsamt 181 bestätigte Fälle. Am Samstag waren es noch 164 gewesen, am Freitag 152. Die tatsächliche Zahl der mit der Lungenkrankheit angesteckten Menschen dürfte höher sein. Die Behörden gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Die Lage werde sich weiter zuspitzen, deshalb müssten sich alle Menschen diszipliniert an die aktuellen Regeln halten, mahnt Landrat Martin Sailer. (AL)

Themen folgen