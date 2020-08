vor 22 Min.

Actionreiche Ferien im Landkreis

Angebote für Kinder zum Ferienfinale

Zwei Wochen noch, dann sind die Sommerferien schon wieder vorbei. Doch auch zum Ferienfinale gibt es noch einiges zu erleben. Häufig gilt es auch, insbesondere in diesem Jahr Betreuungslücken zu überbrücken. Aus diesem Grund haben sich viele verschiedene Akteure im Landkreis Augsburg dazu entschlossen, abwechslungsreiche Ferienprogramme zu gestalten und den Kindern ein tolles Angebot zu machen.

Der Kreisjugendring Augsburg-Land bietet beispielsweise sein Ferienprogramm mit entsprechenden Hygiene-Konzepten an, um die wichtigen persönlichen Kontakte in der Jugendarbeit weiter aufrecht erhalten zu können. So wurde das Programm von den Verantwortlichen schon in den Oster- und Pfingstferien flexibel an die Situation angepasst und innerhalb weniger Wochen ein Online-Ferienprogramm, bestehend aus Freizeittipps und Ausflugsmöglichkeiten für Familien, kreativen Online-Seminaren, (Bastel-)Tutorials und einem Offline-Bastelspaß-Paket, welches vom Spielmobil direkt an die Haustür ausgefahren und den Kindern überreicht wurde, entworfen.

Wer sich auch in den verbleibenden Sommerferien für die Angebote interessiert, findet sämtliche Ferienprogramme der Städte, Märkte und Gemeinden, des Kreisjugendrings sowie weiterer Anbieter unter www.bildungsportal-a3.de/infothek/ferienangebote-in-der-region/ zusammengefasst. (AL)

