Adelsried

vor 50 Min.

Adelsried erstattet Gebühren für Kinderbetreuung

Plus Familien mit kleinen Kindern haben in Corona-Zeiten vielfach ein Betreuungsproblem. Die Gemeinde Adelsried will sie zumindest finanziell unterstützen.

Von Michaela Krämer

Die erneute Schließung von Kindertageseinrichtungen stellt viele Familien aktuell vor große Herausforderungen. Für diese Familien kommen jetzt gute Nachrichten aus Adelsried. Die Gemeinde hat sich darauf verständigt, diesen Eltern auch weiterhin finanziell entgegenzukommen. Die Corona-Pandemie stelle einen Härtefall dar, so Bürgermeister Sebastian Bernhard. Die Verwaltung schlug vor, dass die Gemeinde in dieser Zeit die Essenspauschale erlasse, sofern Kinder kein Essen in Anspruch genommen haben. Ansonsten ist für diese Monate eine Spitzabrechnung vorzunehmen. Beiträge, die bereits eingehoben wurden, werden per Spitzabrechnung zurückerstattet. Außerdem gelte 2021 eine sogenannte Bagatellregelung.

