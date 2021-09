Adelsried will schnelles Internet für Schule und Rathaus

Plus Der Breitbandausbau in Adelsried soll zu 80 Prozent gefördert werden. Warum die Zeit jetzt drängt.

Internet und digitale Angebote gehören heute zum Bildungsangebot. Die Gemeinde Adelsried will deshalb jetzt die Schule und das Rathaus mit höchstmöglicher Breitband-Versorgung ausbauen und den Leistungsstand verbessern. Dafür sind eine hohe Bandbreite und die passende Infrastruktur nötig.