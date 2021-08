Die Ortsdurchfahrt von Adelsried ist ab Montag gesperrt

Jetzt beginnen die Bauarbeiten in Adelsried an der ehemaligen Staatsstraße 2032 bis zur Ortsmitte.

Ab Montag, 2. August, ist die Ortsdurchfahrt Adelsried gesperrt. Hier wird im Rahmen der Sanierung der ehemaligen Staatsstraße 2032 die Fahrbahn im Ortsinnern erneuert. die Sperrung dauert nach Angaben des Staatlichen Bauamtes voraussichtlich bis Freitag, 27. August, an. Der Anliegerverkehr ist frei.

Begonnen wird mit dem Bauabschnitt 5, der von der Ortsmitte an der Kreuzung Dillinger Straße/Bonstetter Straße bis zum südlichen Ortsrand von Adelsried reicht. Die geplante Bauzeit für den Bauabschnitt liegt bei etwa zwei Wochen. Der Verkehr wird über die Ortsumfahrung Adelsried umgeleitet. Anliegern in der Ortdurchfahrt ist die Zufahrt zu ihren Grundstücken während der Bauzeit gestattet, außer an dem Asphalteinbautag, der für den 10. August geplant ist.

Direkt im Anschluss folgt der Bauabschnitt 4, der vom westlichen Ortsrand von Adelsried bis zur Ortsmitte an der Kreuzung Dillinger Straße/Bonstetter Straße geht. Hier ist der Asphalteinbau am 20. August geplant.

Je nach Wetterlage können sich die Ausführungszeiten verschieben. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für auftretende Beeinträchtigungen. (AZ)