Adelsried

12:00 Uhr

In Adelsried soll nicht um jeden Preis neuer Wohnraum entstehen

Plus Die geplanten Reihenhäuser in Kruichen hat der Gemeinderat abgelehnt. Außerdem ist jetzt ein Halteverbot in der Ortsdurchfahrt vorgesehen.

Von Michaela Krämer

In Adelsried soll neuer Wohnraum geschaffen werden. Allerdings war der Gemeinderat nicht mit allen geplanten Neubauwohnungen einverstanden. So können die Reihenhäuser in der Hauptstraße nicht wie geplant gebaut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

