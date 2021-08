Adelsried

vor 6 Min.

Lkw auf A8 umgekippt: THW muss tonnenweise Obst und Gemüse entladen

Plus Ein Lastwagen gerät auf der A8 bei Adelsried ins Schleudern und kippt um. Zitronen, Aprikosen und Tomaten verteilen sich nach dem Unfall über die Fahrbahn.

Von Matthias Schalla

Sprichwörtlich alle Hände voll zu tun hatten die Einsatzkräfte bei diesem Unfall. Nachdem am frühen Dienstagmorgen ein spanischer Lastwagen auf der A8 kurz hinter der Anschlussstelle in Adelsried umgekippt war und alle drei Spuren blockierte, dauerte es mehrere Stunden, bis der Verkehr wieder in Richtung München fließen konnte. Mit im Einsatz waren auch 24 Frauen und Männer des Technisches Hilfswerks (THW) aus Schwabmünchen, denn zur Beseitigung der enormen Schäden war diesmal vor allem Körpereinsatz gefragt.

