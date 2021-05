Tesla überführt 80-jährige Unfallflüchtige in Adelsried

Mit dem Fingernagel und etwas Spucke versucht eine Seniorin, den Schaden zu beheben. Dies funktioniert zwar nicht, eine andere Technik dafür umso besser.

Die Technik eines Teslas ist einer 80-jährigen Frau zum Verhängnis geworden. Die Seniorin hatte in der vergangenen Woche in der Dillinger Straße am Donnerstag die Fahrertüre des Elektroautos beschädigt.

Die in dem Tesla serienmäßig eingebauten Kameras zeigten laut Polizei ganz genau, wie die 80-Jährige aus dem Landkreis Dillingen ihre Fahrertüre gegen die Beifahrertüre des Elektroautos schlägt. Dort war dann auch zu sehen, wie die Seniorin vergeblich versucht, den Schaden mit dem Fingernagel und etwas Spucke zu entfernen. Nachdem dies nicht funktionierte, sah sie sich um, ob den Vorfall jemand bemerkt hatte, und fuhr dann weg.

Die Überwachungstechnik hatte diesen Vorgang jedoch aufgezeichnet. Der Besitzer des Teslas beziffert den Sachschaden auf etwa 2800 Euro, da die komplette Türe ausgetauscht werden muss. Die 80-Jährige wird nun wegen Unfallflucht angezeigt. (thia)

