Adelsried öffnet Kita nach Quarantäne am Donnerstag wieder

Plus 122 Kinder und 23 Betreuer der Kindertagesstätte Adelsried sind in Quarantäne. Jetzt wurde entschieden, wie es ab Donnerstag mit der Kinderbetreuung weitergeht.

Von Michaela Krämer

In Adelsried überschlagen sich in diesen Tagen die Ereignisse. Wie berichtet, wurden hier vor gut einer Woche zwei Kinder der Kindertagesstätte positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin wurden 23 Betreuer und 122 weitere Kinder in Quarantäne geschickt und die Kita geschlossen. Am Mittwochnachmittag hieß es nun von der Gemeindeverwaltung, dass die Kindertagesstätte am Donnerstag wieder eröffnen kann. Allerdings mit verkürzten Betreuungszeiten, denn solange die Testergebnisse der Betreuer noch ausstehen, können diese nicht in der Kindertagesstätte arbeiten.

Die Kinder werden ab Donnerstag zwischen 30 und 90 Minuten weniger Zeit in der Kita verbringen. Die Gemeindeverwaltung hatte am Mittwochnachmittag angekündigt, die Eltern informieren zu wollen. Noch am Dienstag hatte Verwirrung um die Kinderbetreuung im Ort geherrscht: Am Dienstagvormittag hieß es zunächst noch, die Einrichtungen dürften weiter betrieben werden.

Noch immer sind Kinder in Adelsried in Quarantäne

Das ließ zunächst aufatmen. Am späten Nachmittag erreichte die Verwaltung die Meldung, dass bei einem Teil des Personals wiederum Symptome aufgetreten seien, die für Corona typisch seien. Ein Teil der Kinder befindet sich noch immer in angeordneter Quarantäne. Eine sofortige Testung des betroffenen Personenkreises wurde angeordnet.

Noch am Dienstag hieß es, Grundlage für die Aufnahme eines Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen seien die Testergebnisse der Betreuerinnen, die Ende der Woche erwartet werden. Bürgermeister Sebastian Bernhard rechnete damit, dass nach Vorliegen der Testergebnisse am Freitag ein eingeschränkter Betrieb möglich wäre. Daniela Hanf, Leiterin der Kindertagesstätte, arbeitete da bereits an einem Plan.

Belastung für die Familien

Für viele Familien wäre eine erneute längere Schließung belastend. Vonseiten der Gemeinde sah man zunächst jedoch keine Möglichkeit, den Prozessablauf zu beschleunigen. Kein Wunder, dass Beschwerden über die lange Wartedauer auf Testergebnisse zunehmen, wie Heiko Mohr (CSU) im Gemeinderat am Dienstagabend feststellte. Ihm fehle eine klare Linie und er erwarte schnelle Informationen für die Eltern. Amtsleiter Günther Reichherzer sagte: „Wir haben die Aussage vom Gesundheitsamt, dass sie die Eltern informieren.“

Bürgermeister Bernhard wollte diesen Informationsfluss jedoch selbst in die Hand nehmen, sei es über E-Mails oder die WhatsApp-Gruppen. Allerdings liegen E-Mail-Adressen nur von den wenigsten Eltern vor. Gerade einmal zehn Prozent hätten eine E-Mail-Adresse angegeben, so Reichherzer. Martina Feyrsinger (Grüne) schlug vor, diesbezüglich eine aktuelle Webseite über Corona auf den Internetseiten der Gemeinde einzurichten. Heiko Mohr bemängelte den Aufbau des gemeindlichen Internetauftritts. „Sie ist nicht bürgerfreundlich“, sagte er über die Internetseite. Eine Umstellung koste rund 6000 Euro, räumte Bernhard ein. Der Vertrag für den momentanen Internetauftritt der Gemeinde laufe noch bis 2024.

Raum für die fünfte Gruppe ist fertig

Dann gab es doch noch eine gute Nachricht im Rat: Der Raum für die fünfte Kindergartengruppe ist fertiggestellt. Allerdings müsste an der Eingangstür nachgebessert werden. Sie müsse sogar ersetzt werden, wie das Brandschutzkonzept vorschreibt. Ein Angebot über 10.000 Euro für eine neue Tür liegt bereits vor.

Die Gemeinde sei noch mit dem Landratsamt Augsburg im Gespräch, ob nicht doch eine Ertüchtigung der Tür erfolgen könne, um Kosten zu sparen, so Bernhard. Des Weiteren wird im Treppenhaus noch ein zweiter Handlauf benötigt. Egal, welche Entscheidung hier am Ende getroffen wird, die Gruppe dürfe nun jedenfalls eröffnet werden, versicherte Bernhard, sofern Corona dies zulässt.

